Anonymous deixam aviso a Putin e publicam milhares de documentos secretos da Rússia

O grupo de hackers Anonymous anunciou, este sábado, que publicou 28 gigabytes de documentos acedidos depois de penetrar no sistema de segurança informático do Banco Central da Rússia.

Além da divulgação dos documentos, o grupo deixou um aviso, em formato de vídeo, ao Pressidente russo, dizendo que todos os seus segredos reão revelados.

"Vladimir Putin, nenhum segredo é seguro, estamos em todos os lados: no seu palácio, onde come, na sua mesa, no seu quarto", disse um membro do grupo, usando a típica máscara do Anonymous.

No mesmo vídeo, os hackers acusam Vladimir Putin de ser "mentiroso, ditador, criminoso de guerra e assassino de crianças".

Entre os documentos estão acordos, correspondência, transferências de dinheiro, segredos comerciais dos oligarcas russos, relatórios económicos que "Putin esconde do público", diz o mesmo hacker.