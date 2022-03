Portugal-Macedónia do Norte vai ter casa cheia

O Confronto entre Portugal e Macedónia do Norte, na terça-feira, vai ter casa cheia. Através das redes sociais, a Federação Portuguesa de Futebol anunciou que os bilhetes para a final do play-off, que se vai jogar no Estádio do Dragão, no Porto, estão esgotados.

Significa isto que são esperadas cerca de 50 mil pessoas para assistirem ao jogo decisivo do play-off de apuramento ao Mundial'2022. Portugal venceu a Turquia no mesmo estádio, por 3-1, na quinta-feira, e terá agora a Macedónia do Norte pela frente, depois de a equipa da Europa de Leste ter eliminado a Itália, campeã da Europa em título.

O confronto entre Portugal e Macedónia do Norte está marcado para as 19h45 de terça-feira.