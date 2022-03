Relatório da DGS: Menos casos novos, mas mais óbitos e mais internamentos.

O relatório da situação epidemiológica da covid-19 em Portugal, divulgado esta sexta-feira pela DGS, dá conta de 137 óbitos e 75.275 novos casos, registados no país na última semana.

Os dados, relativos ao período entre 15 e 21 de março, mostram que houve menos 3.189 infeções do que na semana anterior - entre 8 e 14 de março - mas em relação às mortes associadas à doença houve um aumento, tendo morrido mais 24 pessoas com covid-19.

O mesmo ocorreu nos internamentos, no dia 21 estavam 1.164 pessoas hospitalizadas, mais 25 do que na semana anterior. Nas Unidades de Cuidados Intensivos estão 64 infetados, menos dois do que no período anterior.

Em relação à distribuição geográfica dos casos, foi na Grande Lisboa que se concentraram a maioria das infeções, com 29.643 infeções, 39,3% dos novos casos; seguiu-se o Centro com 15.051, o Norte com 13.357, o Alentejo com 5.238 e o Algarve com 4.816. O arquipélago da Madeira registou 4.955 contágios e os Açores 2.216.

No que diz respeito aos óbitos de pessoas com covid-19, a maioria tinha mais de 70 anos e vivia na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde foram registadas 46 mortes. No Centro, morreram 40 pessoas, no Norte 24, no Alentejo 11, na Madeira sete, no Algarve seis e nos Açores três.