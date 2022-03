52 dias depois – o novo elenco governamental

Conhecemos esta semana os resultados pelo círculo da Europa para as Eleições Legislativas – o PS elegeu dois deputados, atingindo assim os cento e vinte parlamentares, algo alcançado apenas na maioria de José Sócrates em 2005.

Rui Rio, fez mais uma das suas proezas, com a polémica que levantou em torno da contagem dos votos e acabou por perder um deputado, que tinha elegido a 30 de janeiro – mais uma vitória do PSD de Rui Rio.

Conheceu-se finalmente a composição do novo elenco governativo, António Costa, tinha anunciado que seria substancialmente mais pequeno que o anterior, o maior de toda a democracia portuguesa – era composto por dezanove ministérios e cinquenta secretarias de estado.

A composição anunciada pelo Primeiro-ministro é constituída por dezassete ministérios e trinta e oito secretarias de Estado. Ao contrário das secretarias de Estado, onde houve uma redução significativa, o mesmo não aconteceu no número de ministérios, foram extintos três ministérios (Mar, Planeamento e Modernização Administrativa e Administração Pública) e criada uma nova pasta (Assuntos Parlamentares).

Em rigor, o ministério do Mar não foi extinto, foi integrado noutro ministério, constituindo assim o Ministério da Economia e do Mar. O Partido Socialista, em 2015, criou o Ministério do Mar, dando particular relevo a estas matérias, fazendo disso uma das suas bandeiras, traduzindo-se numa suposta aposta na Economia do Mar. Entretanto, passaram seis anos e não são conhecidas grandes evoluções nestas matérias, o que poderá ter levado António Costa a tomar a decisão de fundir a pasta do Mar com a da Economia.

O XXIII Governo Constitucional conta com sete caras novas, três Secretários de Estado que sobem a Ministros e cinco pastas que se mantêm com os mesmos governantes. Há ainda uma troca de pastas e oito saídas do executivo. A maior surpresa do novo elenco governativo, poderá ter sido Pedro Adão e Silva, apesar de ser neste momento independente, foi militante do Partido Socialista, tendo integrado o Secretariado do partido entre 2002 e 2004, durante a liderança de Ferro Rodrigues.

Dar nota que o novo executivo é composto por mais mulheres do que homens, dos dezassete ministérios, nove são liderados por mulheres e oito por homens. A competência não tem e não deve ter género, mas António Costa parece ter crido dar um sinal de mudança.

Curioso ou não, é o facto de António Costa ter colocado, simultaneamente, no governo Fernando Medina, Pedro Nuno Santos e Mariana Vieira da Silva. Costa parece estar a preparar o futuro do PS e a sua sucessão. Os três supostos candidatos à liderança ficam em pé de igualdade – veremos se algum deles se consegue destacar em relação aos outros, tornando-se assim a alternativa clara a António Costa.

Tudo parecia correr bem, até que surge a primeira polémica. As formalidades ditam que os nomes propostos pelo Primeiro-ministro para integrar o executivo governamental, só sejam divulgados, após serem dados a conhecer ao Presidente da República – Marcelo Rebelo de Sousa mostrou-se incomodado com o sucedido, é caso para dizer que começamos mal.

Este facto pode ter duas interpretações, uma é a existência de fuga de informação das pessoas mais próximas de António Costa, à qual este foi alheio, o que por si só já é mau, uma vez que revela que informação ainda confidencial, é difundida junto dos meios de comunicação social sem a autorização do Primeiro-ministro; a outra aponta para uma estratégia política, com um objetivo claro, fazer notar a Marcelo Rebelo de Sousa e ao país, quem verdadeiramente manda, retirando margem de manobra ao Presidente da República sobre eventuais reparos a nomes apresentados para futuros ministros. Para além de não ter sido bonito, não é um bom sinal, depois de uma maioria absoluta.

Independentemente da interpretação que esta questão possa ter, a verdade é que o Presidente da República ficou condicionado na sua ação. A Constituição da República Portuguesa, não confere ao Presidente da República a competência de escolher os ministros, esta é uma competência exclusiva do Primeiro-ministro. Na verdade, ao Presidente da República cabe apenas a nomeação dos ministros, sob proposta do Primeiro-ministro, no entanto, é costume constitucional que o Presidente da República faça uso da sua esfera de influência para poder fazer alguns ajustes aos nomes propostos para ministros, desta vez foi impossível.

As pedras estão lançadas, a conjuntura parece-me difícil e com muitos desafios. Veremos se este governo maioritário terá a capacidade de desenvolver e modernizar o país, contando com todos, não deixando ninguém para trás, numa altura em que já vivemos mais tempo em democracia do que em ditadura.