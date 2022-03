Défice abaixo das previsões? "Esta é uma boa notícia para os portugueses"

O défice das Administrações Públicas, em contabilidade nacional, caiu para 2,8% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021, ou seja, abaixo da meta oficial do Governo, depois de ter disparado para 5,8% em 2020. Os dados foram avançados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Esta é uma boa notícia para os portugueses, o défice do ano passado reduziu-se substancialmente" no ano passado, disse João Leão, lembrando que o ministro das Finanças disse ainda que "Portugal é um dos primeiros países" a atingir um défice menor que os 3% depois da pandemia.

Os resultados agora conhecidos "consolidam" as "contas certas" que o Governo tem apresentado nos últimos anos.

No Procedimento por Défice Excessivo, divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a previsão do défice orçamental para 2022 é de 1,9%, abaixo dos 3,2% previstos na proposta do Orçamento do Estado para 2022 chumbada, entregue em outubro.

"Para o ano corrente (2022), as estimativas da capacidade/necessidade líquida de financiamento, da dívida bruta e do PIB nominal são da responsabilidade do Ministério das Finanças, tendo por base o cenário macroeconómico e orçamental que será apresentado no Programa de Estabilidade de 2022", refere a nota do INE.

Jã quando questionado sobre se gostaria de continuar no Governo - já que vai ser substituído por Fernando Medina na pasta das Finanças - Leão recordou que está no Governo há seis anos (já foi secretário de Estado) e que vai aproveitar para se dedicar a outras atividades.