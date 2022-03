Para os pais dos meninos que saem à noite

Os recentes acontecimentos de violência relacionados com o entretenimento noturno fazem muitos pais pensar duas vezes, antes de permitir aos seus filhos as primeira saídas. E os que o fazem, passam certamente horas de aflição e permanente sobressalto. Uma vez que defendo que não é a proibir que se educa, cabe-nos a nós, que de alguma forma estivemos relacionados com o meio, de uma forma pedagógica e objectiva, tentar passar alguns conselhos e dar algumas dicas, de como proceder em certas situações. É bom que tenhamos consciente de princípio que até um não fumador pode morrer de cancro do pulmão e mesmo o mais cauteloso dos seres está sujeito a cair de umas escadas. Existem certos imponderáveis que não controlamos, nem nunca iremos controlar. Estar no sítio errado à hora errada é um deles.

Partindo desse pressuposto, é da mais elementar justiça dizer que a noite ainda é segura para quem é tranquilo e não se mete em confusões, ou melhor, para quem é assim e também assim é o grupo de amigos. Esse é o primeiro ponto.

Perceber quem rodeia os vossos filhos e quem os acompanha. Às vezes basta um desordeiro para se instalar o caos e depois levam todos pela mesma bitola. Um jantar lá em casa ou convidá-los a beber a primeira cerveja por perto permite tirar esse retrato. Muitas vezes é mais seguro deixar sair uma filha num grupo com homens do que num só de miúdas.

Elas são mais competitivas e eles mais protetores. Passar a confiança mas também a responsabilidade a um deles é uma opção a considerar. Também é bom perceber que à medida que o tempo passa e o álcool vai produzindo efeito a noite vai ficando menos saudável e mais perigosa. É por isso aconselhável incentivar a que a saída comece mais cedo, até mesmo com jantares e que se termine mais cedo, ao invés de chegar quase de manhã.

A pista de dança é quase sempre um lugar seguro, tem muita gente à volta e a maioria das luzes apontadas. As drogas vendem-se nos cantos mais escuros e consomem-se nas casas de banho. Não é de esperar que alguém os aborde para vender drogas numa discoteca, normalmente aparecem através de um amigo mais afoito. Regra importante, nunca beber do copo de outras pessoas nem deixar o copo sozinho ou com alguém quando se vai à casa de banho. Fugir sempre do sítio onde começa uma confusão e jamais tentar separá-la ou ficar a vê-la por curiosidade. A cabine de dj é normalmente um espaço de confiança. É preferível ficar acordado um pouco mais tarde para ir buscar, combinar à vez com outros pais ou pagar um Uber que controla os trajectos do que, para poupar uns euros, deixar ir no carro de uns amigos que no princípio da noite parecem muito responsáveis mas que não se sabe como irão acabar.

Insistir para que jantem com consistência antes de sair, para ficar mais resistente ao efeito do álcool e não se meterem com ideias de recriminar a roupa que levam ou sugestionar que não tolerarão saber que deram uns beijinhos com este ou aquele. As coisas acontecem de qualquer forma e várias foram as vezes em que me apercebi de miúdas que levavam um top na mala para trocar assim que entravam. Passar confiança e responsabilidade mas estar atento aos comportamentos é fundamental mas acima de tudo consciencializar que a diversão só faz sentido em segurança e que o mundo não acaba naquela noite. Para a semana há mais, desde que com juízo.