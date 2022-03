Criança ucraniana de 5 anos que fugiu da guerra morre atropelada em Itália

Tasia, uma menina ucraniana de cinco anos, que fugiu da Ucrânia para escapar à guerra, morreu em Itália depois de ser atropelada no domingo por um rapaz de 18 anos.

A criança teria chegado à cidade de Crotone com a mãe, Luda, no dia 26 de fevereiro, dois dias após o início da invasão russa na Ucrânia, escreve o jornal italiano Corriere della Sera. A mãe e a filha encontraram refugio num quinta onde a irmã de Luda trabalha, em Cantorato.

O acidente ocorreu enquanto estava a passear com a prima de 16 anos e o namorado, no domingo à tarde, quando a menina foi atingida por um veículo conduzido por um jovem de 18 anos, morrendo no local. A prima saiu ilesa, já o namorado ficou ferido.

O jovem está acusado de homicídio qualificado. Ao seu lado seguia o pai, de 44 anos, que, inicialmente, disse ser ele quem estava ao volante, mas acabou por confessar que era o filho quem estava a conduzir.

Ambos estão a ser investigados pelas autoridades italianas, uma vez que o rapaz já teria sido apanhado a conduzir sem carta de condução, em 2020. Além disso, o jovem e o namorado de Taslia teriam discutido semanas antes, porque ambos queriam namorar com ela.