Luís Castro oficializado no Botafogo

Luís Castro recorreu às redes sociais para anunciar que, oficialmente, a partir desta quinta-feira, é treinador do Botafogo.

O treinador de 60 anos, avançou a imprensa brasileira, deverá chegar ao Rio de Janeiro no domingo, assumindo a vaga deixada por Enderson Moreira, em fevereiro.

"Pronto para iniciar a caminhada com a estrela solitária ao peito, servindo o glorioso", escreveu o técnico português, na legenda de uma fotografia onde surge juntamente com a camisola do emblema brasileiro.

Este é o quarto país onde Castro já treinou uma equipa de futebol, depois de passagens por Portugal, Ucrânia e, mais recentemente, Qatar, onde foi recentemente homenageado pelo Al-Duhail, clube que levou à vitória na Taça desse país do Médio Oriente.