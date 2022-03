Altice. André Figueiredo, conheça o braço direito de Alexandre Fonseca que segue com ele para o projecto internacional

André Figueiredo, 46 anos, natural de Seia, licenciado em Direito pela Universidade Internacional, entrou com Alexandre Fonseca na Altice Portugal há cerca de 5 anos e vai agora acompanhar o CEO da Altice Europa - que vai assumir o cargo de co-CEO na Altice Europe, a partir de 2 de abril, e passará as funções da presidência executiva da Altice Portugal para Ana Figueiredo.

Até aqui, diretor de coordenação institucional, corporativa e comunicação, bem como chefe de gabinete do presidente executivo. Era o responsável pelas relações institucionais do grupo em Portugal, nomeadamente na área de proximidade ao território nacional, nomeadamente com universidades, autarquias locais, e entidades descentralizadas da administração central.

André Figueiredo percorreu com Alexandre Fonseca todos os concelhos nos incêndios de 2017, colocando no terreno uma gigante operação da operadora, que demonstrou ao país a disponibilidade e vontade desta empresa e grupo de estar presente nas situações mais críticas e de forma proativa, ajudando as pessoas. Ao mesmo tempo, assumiu a coordenação com as entidades de segurança pública nacionais, como: ANEPC, GNR, Bombeiros Portugueses, Polícia Judiciária, SIS, entre outros.

Também a resposta às consequências da pandemia provocada pela covid 19 foram geridas por este responsável, uma vez que, foi através do gabinete do presidente executivo e, enquanto diretor, implantou a estratégia nacional da empresa, junto de hospitais, forças de segurança e instituições de solidariedade social.

Desempenhou ainda as funções jurídico-administrativas em instituições de relevância na área da mediação, conciliação e arbitragem de conflitos, assim como na Comissão Nacional de Eleições.

Exerceu também funções executivas no quadrante político como dirigente nacional e como deputado da Assembleia da República e nas comissões parlamentares de Saúde, de Defesa Nacional e de Ambiente e Ordenamento do Território. Exerceu ainda consultoria empresarial durante vários anos.

É também, atualmente, membro do conselho de administração da Parkurbis, Membro da comissão de remunerações do Taguspark e membro do conselho associativo regional da CIP.