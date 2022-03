Murça. Centro de apoio a idosos fica destruído na sequência de incêndio

Um incêndio destruiu esta quinta-feira o edifício de um centro de apoio a idoso em Jou, no concelho de Murça, tanto os utentes que lá se encontravam como os colaboradores saíram ilesos, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

Ricardo Inácio, comandante dos bombeiros voluntários daquele município, referiu que, quando os operacionais chegaram ao local, o edifício "estava totalmente tomado pelas chamas", tendo ficado inoperacional.

No centro de dia, encontravam-se 10 idosos e três colaboradores, que, de acordo com o responsável, quando se aperceberam do fogo, abandonaram o edifício.

As causas do incêndio, cujo alerta foi dado pelas 12h50, vão ser investigadas pelas autoridades policiais.

Para o centro, instalado numa antiga escola primária, deslocaram-se 14 operacionais e sete viaturas, entre bombeiros, GNR e Proteção Civil municipal.