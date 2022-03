Pinto da Costa diagnosticado com covid-19

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, testou positivo à covid-19 e está, neste momento, a cumprir isolamento em casa, noticiou o jornal O JOGO, esta quinta-feira.

Os 'dragões' ainda não confirmaram a infeção do seu líder, no entanto, esta indicação não deverá acontecer, uma vez que o FC Porto nunca emitiu qualquer comunicado sobre casos de covid-19, tanto no plantel como na estrutura do clube.

Recorde-se que o avançado Taremi e o defesa Pepe contraíram o vírus recentemente.