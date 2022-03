Taguspark. Miniclip inaugura novas instalações na Cidade do Conhecimento

A empresa de jogos online Miniclip inaugurou, na quarta-feira, um novo escritório no Taguspark – Cidade do Conhecimento, em Oeiras, concretizando mais um passo no crescimento da multinacional que, nos últimos três anos, duplicou o número de colaboradores em Portugal, através da contratação de talentos altamente qualificados.

Com uma área de 4 mil metros quadrados e capacidade para cerca de 350 trabalhadores, o edifício “Simulador II” será o novo escritório em Portugal da Miniclip, que já se encontra instalada na Cidade do Conhecimento desde 2010.

Com projeto de arquitetura a cargo da Openbook, gestão de projetos da Alphalink e empreitada dirigida pela DST, este novo espaço, diz a empresa, está preparado para dar resposta às suas ambições de desenvolvimento e crescimento para os próximos anos.

Estas novas instalações no Taguspark são um dos raros edifícios em Portugal a alcançar os certificados WELL e LEED, referenciais internacionais que distinguem o desenvolvimento sustentável, quanto à responsabilidade social e bem-estar, assim como na eficiência energética. O edifício vai funcionar com eletricidade 100% proveniente de fontes sustentáveis e vai dispor de pontos de água filtrada disponíveis a cada 30 metros. Para além disso, as instalações incluem também um ginásio, um estúdio de bem-estar, uma sala de massagens e, brevemente, irão dispor de uma horta urbana.

Na abertura do evento, António Saraiva, Presidente do Conselho de Administração do Taguspark, começou por dizer que este é “um espaço mais sustentável, onde dá gosto viver, trabalhar e conviver” e que é através de investimentos como este que “as dinâmicas empresariais vão rasgando os desafios” da conjuntura atual.

“Na nossa rota de expansão global, temos o prazer de anunciar a inauguração das nossas novas instalações no Taguspark. A Miniclip tem vindo a realizar um investimento significativo na indústria de jogos em Portugal desde a instalação das suas operações em 2010, tendo praticamente duplicado a sua equipa. Estas novas instalações demonstram o crescimento contínuo e o compromisso em manter o investimento nesta geografia. Estamos ansiosos para acolher todos os nossos Miniclippers em Portugal para a sua incrível nova casa”, afirmou Marius Manolache, Chief Operating Office (COO) da Miniclip, durante o evento, que contou igualmente com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Francisco Rocha Gonçalves, e do presidente do conselho de administração da Altice Portugal e co-CEO da Altice Europe, Alexandre Fonseca.

O COO da Miniclip aproveitou o momento para lembrar que os primeiros passos da empresa na transição para as redes móveis digitais foram dados em Portugal. Salientou ainda que a construção das novas instalações foi para a frente numa altura em que o mundo enfrentava uma pandemia e as empresas caminhavam cada vez mais para o trabalho remoto, felicitando o Taguspark pela coragem em investir no projeto num momento que não era de todo animador.

Apesar de a Miniclip ter adotado o formato de trabalho híbrido, Marius Manolache acredita que o novo espaço, construído em tempo recorde, irá conferir uma mais-valia aos colaboradores que queiram trabalhar presencialmente.

Também Eduardo Baptista Correia, CEO do Taguspark, afirmou que a inauguração dos novos escritórios no Taguspark “oferece à Miniclip instalações de excelência a nível mundial” e elevam Oeiras ao patamar nacional no que se refere à aposta em ramos empresariais inovadores.

“O edifício com um design extremamente contemporâneo transmite uma imagem de inovação e tecnologia. E é mais uma demonstração do posicionamento de excelência do Taguspark - Cidade do Conhecimento para o acolhimento das mais exigentes empresas tecnológicas mundiais. O mundo parou, mas nós nunca paramos”, reiterou.

Já Rodrigo Sampayo, arquiteto e partner da Openbook, referiu que o projeto de arquitetura e design de interiores dos novos escritórios da Miniclip foi extremamente desafiante para a Openbook. “Trabalhámos de forma próxima e meticulosa com as equipas da Miniclip e do Taguspark de forma a criar espaços únicos que reflitam as últimas tendências de workplace.”

A fechar os discursos, Francisco Rocha Gonçalves apontou ainda a importância da presença do Instituto Superior Técnico com campus no Taguspark, que se constitui como uma vantajosa plataforma para as empresas acederem a profissionais altamente qualificados e, assim, contribuírem para a criação de riqueza e postos de trabalho mais criativos no município de Oeiras.