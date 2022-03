Novo Governo: as saídas, os potenciais embaraços e um trunfo na manga

Saem duas das figuras mais credíveis e consistentes do anterior Executivo – Santos Silva e Siza Vieira – mas em compensação saem também algumas das mais “embaraçosas”, ou que pelo menos não estiveram à altura da missão.

António Costa entregou ontem ao Presidente da República a lista com os 17 nomes dos novos ministros e há pelo menos duas notas evidentes à partida. É um Governo mais curto, o que se saúda, e com muitas caras novas. Dir-se-ia que António Costa adiou a remodelação até ao limite, mas quando a fez levou a tarefa a sério, até mais do que seria de esperar depois de uma equipa que ganhou uma maioria absoluta.

Não vale a pena referir nomes, são relativamente consensuais.

No novo Governo, diga-se, há também personalidades suscetíveis de causar alguma controvérsia. Fernando Medina é o caso mais óbvio. Rosto da derrota do PS na Câmara de Lisboa, fragilizado pelas ciclovias e sobretudo pela entrega de dados de manifestantes a Moscovo, um caso que a recente invasão da Ucrânia só tornou ainda mais incómodo, já está a ser um dos alvos prediletos da oposição. E, no entanto, pode revelar-se uma escolha acertada: a forma como transformou Lisboa numa gigantesca máquina registadora é um bom cartão-de-visita.

Mais duvidosa talvez é a escolha de António Costa e Silva, que apresentou um plano estratégico que é acima de tudo uma carta de intenções – e com omissões graves (basta dizer, por exemplo, que não tem uma linha sobre a questão da seca e da gestão da água). Mais: não era Costa e Silva supostamente um consultor independente?

Por último, há o caso de Pedro Adão e Silva, a quem não se conhece currículo relevante para assumir a pasta da Cultura.

Pela positiva, destaca-se a escolha de Elvira Fortunato para ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. A investigadora e vice-reitora da Nova é um bom trunfo que Costa tinha guardado na manga. Surpreendente, como todos os trunfos, e que contribui para dar uma imagem de novidade e de competência ao novo Governo.