Augusto Santos Silva é candidato a presidente da Assembleia da República

O secretário-geral do Partido Socialista propôs esta quarta-feira Augusto Santos Silva para ser o candidato dos socialistas ao cargo de presidente da Assembleia da República.

Esta proposta de António Costa, segundo fonte socialista citada pela agência Lusa, para suceder a Ferro Rodrigues naquele que é o segundo cargo da hierarquia do Estado português, foi apresentada numa reunião com o novo Grupo Parlamentar do PS.

Note-se que na terça-feira, a conferência de líderes agendou a primeira reunião plenária da XV Legislatura para o dia 29 de março, sessão em que os deputados vão proceder à eleição do novo presidente da Assembleia da República.