Conselho de Ministros. Governantes de saída já disseram adeus aos 'colegas' no Conselho de Ministros

Ainda sem nomes garantidos no novo Governo, embora a margem de especulação seja cada vez menor, há quem já se tenha despedido dos ‘colegas’ de Executivo.

O Nascer do Sol apurou que vários ministros, os que estão de saída, já disseram adeus, a ver por esta lista, confirma-se a antecipação que o jornal fez sobre quem sai, quem entra e quem se mantém sob a liderança de António Costa.

Assim, o ministro da Economia, Siza Vieira; a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão; o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues; o ministro do Ambiente e Ação Climática, Matos Fernandes, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor; o ministro das Finanças, João Leão; a ministra da Justiça e da Administração Interna, Francisca Van Dunem; o ministro do Planeamento, Nelson Souza; e a ministra da Cultura, Graça Fonseca, fizeram, esta quarta-feira, as suas despedidas em Conselho de Ministros.

O ministro do Mar, Ricardo Serrão, não esteve presente, por isso foi a secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho, que se despediu em sua representação.

Sublinhe-se que a lista oficial dos ministros que vão formar o próximo Executivo, cuja tomada de posse deverá acontecer na próxima semana, será conhecida esta noite, ainda que António Costa já não se venha a encontrar com o Presidente da República, que ficou claramente irritado por ter ficado a conhecer os nomes pela comunicação social e não pela mão ou voz do secretário-geral do PS.

Ao que o Nascer do Sol apurou, confirma-se que o novo Executivo será composto, principalmente, por seis dos maiores pesos pesados do PS atual, ou seja: Mariana Vieira da Silva, Fernando Medina, Pedro Nuno Santos, Ana Catarina Mendes, José Luís Carneiro e Duarte Cordeiro.