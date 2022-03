Legislativas. PS conquista os dois mandatos do círculo da Europa

O Partido Socialista já cantou vitória pela conquista os dois mandatos do círculo da Europa, na repetição das eleições legislativas.

A eleição dos dois deputados socialistas foi avançada pelo cabeça-de lista do partido por este círculo, Paulo Pisco, no Facebook.

Com apenas cinco mesas por contar, o PS reúne 34.162 votos e o PSD 15.585, segundo os resultados provisórios, ou seja os dois socialistas Paulo Pisco e Nathalie de Oliveira, serão ambos deputados do círculo da Europa na Assembleia da República.

“Grande vitória!: PS 2 - PSD 0. Está feito! Fizemos o pleno no Círculo da Europa. Tivemos mais de 3 mil votos do que precisaríamos para eleger o segundo. Aos companheiros de lista, a todos quantos estiveram connosco, que participaram nas iniciativas, que nos apoiaram e nos deram a sua confiança com o seu voto, muito, muito obrigado”, lê-se no post de Paulo Pisco.

“Esta votação prova que as comunidades não dormem e que valorizam quem as respeita e as considera, como nós sempre fizemos. Ganharam, por isso, as nossas comunidades, que disseram muito claramente que não gostam de ser instrumentalizadas nem enganadas”, acrescentou.