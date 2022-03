Matosinhos. Artista pinta mural dedicado ao povo ucraniano

O artista MrDheo pintou um moral na Rua Roberto Ivens, em Matosinhos, dedicado ao povo ucraniano, uma iniciativa que tem um apoio da Câmara Municipal

A obra, intitulada de "Freedom fighter" (Lutador pela liberdade), "é um apelo à paz e homenageia a resistência do povo ucraniano", escreve a autarquia na sua página do Facebook.

"A guerra na Ucrânia inspirou o artista MrDheo a pintar um mural em homenagem à resistência do povo ucraniano. A Câmara Municipal de Matosinhos ajudou a encontrar o local para a sua criação e mobilizou outros parceiros para este projeto, como a Transgrua, que prontamente cedeu uma plataforma elevatória, a Montana Shop Porto e a Arpecdouro, que ofereceram as latas de spray", pode ler-se. A iniciativa retrata os "destroços provocados pelo conflito na Ucrânia e um homem que carrega o símbolo da paz".

Também MrDheo destacou a obra nas suas redes sociais. "A guerra. Milhares de vidas que se perdem todos os dias. Ou que nunca mais voltarão a ser as mesmas. Bens e memórias deixados para trás, famílias separadas e sonhos desfeitos, numa tristeza angustiante espelhada no rosto de um povo que foge de um conflito sem saber o que lhe espera do outro lado", lê-se no Instagram.

"Nenhuma ação política justifica o ataque a alvos civis inocentes" defende MrDheo. E explica: "Esta é a minha homenagem a todos os que perderam a vida, aos que tiveram de fugir do seu país e sobretudo a quem continua no terreno a desafiar o destino. À união de um povo, à defesa da sua honra e à sua resiliência em prol da bandeira. Um apelo para que os valores humanos falem mais alto e para que a paz prevaleça".