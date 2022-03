Covid-19. Infeções no mundo cresceram 7% na última semana

O número de novas infeções por coronavírus aumentou 7% na última semana, tendo este número sido impulsionado pelo aumento de infeções no Pacífico Ocidental, adiantou a Organização Mundial de Saúde (OMS). As mortes, contudo, têm vindo a diminuir.

Segundo o relatório da agência de sáude da ONU sobre a pandemia, divulgado na terça-feira e citado pela Associated Press, houve mais de 12 milhões de novos casos semanais e pouco menos de 33 mil mortes, um declínio de 23% na mortalidade.

Os casos confirmados de covid-19 têm vindo a cair a nível mundial desde janeiro, mas na semana passada, devido à variante Ómicron, que é mais infecciosa, e à suspensão das medidas de combate à pandemia em vários países da Europa, América do Norte e outros locais voltaram a aumentar.

A única região do mundo onde o número de casos de coronavírus está a aumentar é a do Pacífico Ocidental, com um aumento de 21% na semana passada, seguindo semanas de aumento.

Também de acordo com os números da semana passada, o número de novas infeções na Europa manteve-se estável e no resto do mundo diminuiu.