Procurado há 10 anos em Portugal foi detido no Peru

Um cidadão português procurado pelas autoridades portuguesas há 10 anos, para cumprir uma pena de nove anos de prisão por vários crimes de furto qualificado, foi detido no Peru, informou a Polícia Judiciária.

“A Polícia Judiciária participou, através da Unidade de Informação Criminal e do Gabinete Nacional da Interpol, na detenção, no Peru, de um cidadão português, de 33 anos, procurado pelas autoridades judiciais portuguesas, desde 2012, para cumprimento da pena de nove anos de prisão pela prática de diversos crimes de furto qualificado”, lê-se no comunicado da PJ.

A detenção ocorreu no âmbito do projeto ‘INTERPOL apoia EL PAcCTO’, uma iniciativa do acordo EL PAcCTO, coordenada pela OIPC – Interpol e financiada pela União Europeia, que se realizou entre 20 de novembro de 2021 e 5 de Março de 2022.

A operação contou com a participação de autoridades policiais da Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Equador, Panamá, Peru, Espanha, França, Itália e Portugal.

“O projeto realizou-se em duas fases. Na primeira dedicada partilha e à análise transnacional de informação relativa ao conjunto de objetivos definidos como prioritários em razão da violência e gravidade dos crimes cometidos, incluindo homicídios, raptos, tráfico de droga, branqueamento e violência sexual contra mulheres e, na segunda, com vista à localização e captura dos procurados”, explica aquela força policial.