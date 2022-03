Novo Executivo passará a ter 17 ministros e 38 secretários de Estado

António Costa informou na terça-feira o Presidente da República a estrutura orgânica do XXIII Governo Constitucional, sendo que este terá 17 ministros e 38 secretários de Estado (menos 20% de governantes do que no Executivo precedente).

Numa nota enviada às redações, o primeiro-ministro informa ainda que "decidiu avançar igualmente com a concentração de ministérios num só espaço físico".

Assim, os ministérios com responsabilidade direta na execução do Plano de Recuperação e Resiliência vão ser os primeiros a concentrar-se, algo que deverá acontecer até ao final de 2022, na atual sede da Caixa Geral de Depósitos - sob coordenação da Presidência do Conselho de Ministros.

Esta alteração "permitirá a redução de dezenas de cargos e serviços intermédios", lê-se no mesmo comunicado.

Além disso, sabe-se ainda que António Costa decidiu colocar na sua direta dependência os secretários de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa e dos Assuntos Europeus.

A lista completa de ministros será entregue a Marcelo Rebelo de Sousa esta quarta-feira.

Conheça a lista dos 17 novos Ministérios:

Ministério da Presidência

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Ministério da Defesa Nacional

Ministério da Administração Interna

Ministério da Justiça

Ministério das Finanças

Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares

Ministério da Economia e do Mar

Ministério da Cultura

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Ministério da Educação

Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Ministério da Saúde

Ministério do Ambiente e Ação Climática

Ministério das Infraestruturas e Habitação

Ministério da Coesão Territorial

Ministério da Agricultura e da Alimentação