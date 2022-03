Já foram acolhidos em Odemira cerca de 100 refugiados

Cerca de 100 refugiados ucranianos já chegaram ao município de Odemira, no distrito de Beja, sendo a maioria mulheres e crianças, adiantou hoje a câmara municipal.

De acordo com um comunicado enviado à agência Lusa, "a maior parte" dos refugiados foi alojada no Colégio de Nossa Senhora da Graça, em Vila Nova de Milfontes, e "há também vários alojados com familiares e amigos da comunidade ucraniana residente no concelho".

O município adiantou ainda que está a acompanhar a situação da guerra na Ucrânia e dos refugiados que chegam "em estreita articulação com os vários organismos nacionais e locais" e "com o objetivo de minimizar o impacto e apoiar a população deslocada".

O Colégio de Nossa Senhora da Graça é já apoiado pelo município de Odemira, no âmbito de refeições e material escolar, mas, segundo a câmara municipal, estão a ser analisadas outras formas de apoio.

Para apoiar a população refugiada que ali chega, o município criou na sua página da internet uma zona denominada "SOS Ucrânia" , que contém "informação importante". Ali encontram-se diversas informações sobre apoios e serviços destinados à comunidade ucraniana, contactos para registo e sinalização de necessidades, informação sobre pontos de recolha de bens de primeira necessidade e ofertas da comunidade ao nível de emprego e habitação.

Aqueles que estão interessados em acolher refugiados no concelho de Odemira, quer a título empresarial, como em alojamentos turísticos, ou particular, através do regime excecional para refugiados da Ucrânia criado no âmbito do programa do Governo de apoio ao alojamento urgente "Porta de Entrada", podem preencher o formulário 'online' disponível na área, sendo ainda disponibilizados os contactos do Serviço de Ação Social da Câmara de Odemira para qualquer esclarecimento.

O município informa ainda que se encontra "em contacto com várias entidades diretamente envolvidas nas respostas aos refugiados ucranianos" e, na terça-feira, decorreu uma reunião de coordenação para "articular medidas e respostas necessárias para o melhor acolhimento".

Assim, explicam, "o município de Odemira constitui-se como uma ponte entre os vários atores do território e a população que precisa desta ajuda".

De acordo com a autarquia, já foram organizadas no concelho diversas campanhas de solidariedade para ajudar a ppulação ucraniana, tendo essas sido lideradas por associações, instituições e juntas de freguesia.

Segundo os dados mais recentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, atualizados em dezembro do ano passado, residiam no concelho de Odemira 355 cidadãos de nacionalidade ucraniana.