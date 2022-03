Matosinhos. Encontrada inglesa desorientada na A28 com cateter no braço

Foi encontrada na A28, na zona de Matosinhos, uma mulher de origem inglesa aparentemente desorientada a andar naquela autoestrada.

A mulher, com cerca de 57 anos, estava a caminhar com um cateter no braço, tendo no pulso uma pulseira amarela, confirmou fonte dos bombeiros de Matosinhos-Leça, citada pelo Notícias ao Minuto.

A mesma fonte revelou que a inglesa abandonou o Hospital de Santo António, onde estava a ser tratada devido a uma intoxicação alimentar, para se encaminhar para o Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

O alerta para este incidente ocorreu perto das 09h, através de um condutor de um camião, que começou a conduzir lentamente na autoestrada para proteger a mulher, que acabou por ser levada para o Hospital de São João pelos bombeiros.

Além dos bombeiros de Matosinhos-Leça, no terreno também esteve a Guarda Nacional Republicana.