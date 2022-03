No geral, a gente pronuncia-lhe o nome como Brainer, mas na realidade deve dizer-se Briner. Sim, o careca. Género bola de billar. Ou como prefere o Nilesh, por causa dos tempos de França: “Tête de porc”. É exactamente dele que estou a falar: Yuliy Borisovich Briner que depois passou a ser Yul Brynner. Vendo bem, nunca foi verdadeiramente careca. Ou melhor, é capaz de ter nascido careca, como quase todos nós, lá na sua Vladivostoque natal (vá nascer longe para o diabo que o carregue!), mas ficou mesmo careca de todo por causa de Roger e Hammerstein e The King and I, quando rapou o cabelo para fazer o papel de rei do Sião, Mongkut, papel que, pelos vistos, representou 4 625 vezes. Mais do que um motivo para o saber de cor e salteado, foi uma razão para ficar careca para o resto da vida, não assim tão longa quanto isso, já que um cancro o matou aos 65 anos, embora com o consolo muito ligeiro de não ter sofrido os efeitos da quimioterapia no couro cabeludo.

Parece que Yul foi sempre um bocado mentiroso no que à sua juventude dizia respeito, e ter vivido nos confins da Sibéria deve ter dado um jeitão para que se soubesse pouco sobre o assunto. Afirmou que se chamara Taidje Khan e nascera de pai mongol e mãe romani. Na verdade, o pai, Boris Yuliyevich Briner, era engenheiro de ferrovias, andava muito de um lado para o outro, e abandonou a família por uma amante eventual o que fez com que a mãe, Marousia, actriz de profissão, o levasse com a irmã, Vera, primeiro para Harbin, na China, e depois para Paris, onde o jovem Yul cantava músicas russas nos bairros boémios. Nunca tendo sido pródigo na penugem capilar, foi dele a ideia de rapar a cabeça para fazer de Mongkut, tornando a sua careca tão famosa como a de Telly Savalas, embora este tenha ganho a sua por conta da alopecia. É sempre curioso tentar entender um homem novo que faz de boa vontade aquilo que nos amargura com a velhice : ficarmos sem cabelo. É terrível pensar que, nas escuras manhãs de Inverno, começamos a lavar a cara sem nunca sabermos onde ela acaba. Yul sem careca não seria Yul. Eu sem cabelo não seria eu. Aliviam-me todas as notícias que afirmam que a cura da calvície está aí, por um fio. De cabelo, suponho.