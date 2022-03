A Europa medricas

“Cobardes”, “medricas”? Ao longo destes 20 e tal dias há que já dura a invasão da Ucrânia, muitos têm-se interrogado por que a Europa não adotou uma postura mais musculada em relação a Moscovo. Não se podia ter ido além de proferir discursos bonitos e decretar sanções à Rússia? Não se podia mandar soldados para travar a ambição de Putin?

Segundo Ana Gomes, haverá uma explicação para isso: alguns governantes europeus são “cobardes”, acusa. Um “ex-bilionário” ucraniano entrevistado pelo Observador, Serhiy Taruta, afina pelo mesmo diapasão: “Putin vê que o Ocidente é medricas”.

Talvez até tenham os dois razão. Mas por que são os europeus “cobardes” e “medricas”? Creio que se pode encontrar a explicação para esse comportamento na história do continente.

Depois da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), os líderes do Ocidente tudo fizeram para que um conflito no seio da Europa não se repetisse. E empenharam-se a criar laços entre os países antes rivais para o evitar. Primeiro, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, em 51. Depois a Comunidade Económica Europeia (CEE). Repito: Económica. Por fim, a União Europeia.

A ideia era que, através da circulação de bens e de pessoas se criasse uma espécie de clima de boa vontade entre as nações. Depois vieram as instituições políticas comuns, para reforçar a coesão. Mas a dimensão militar nunca foi verdadeiramente contemplada. Por um lado, porque de certo modo a União Europeia é um projeto com qualquer coisa de utópico – e numa utopia não há lugar para a guerra. Por outro lado, porque se temia que, havendo armas em casa, elas pudessem ser usadas de forma suicida num novo conflito. E todos tinham bem presente no que dera a militarização da Alemanha.

Quanto à Rússia e ao seu arsenal, foi sempre considerada um problema dos americanos, não da França ou da Alemanha.

Por outras palavras: a Europa apostou todas as fichas na paz. Que é como quem diz, nas trocas comerciais e no bem estar dos seus cidadãos. É por isso – e não por ser intrinsecamente “cobardolas” ou “medricas” – que não está preparada para fazer a guerra.