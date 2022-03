Antes da partida para o Brasil, Luís Castro foi homenageado pelo Al-Duhail

Luís Castro, que conquistou recentemente a Taça Emir do Qatar aos comandos do Al-Duhail, vai deixar o clube para rumar ao Botafogo, do Brasil. Os qataris, no entanto, não deixaram o português ir embora sem uma cerimónia de despedida e de homenagem.

Foi o fecho de uma rescisão de contrato amigável, que permitiu a Castro rumar agora ao emblema brasileiro detido por John Textor, o empresário norte-americano que chegou a estar interessado em entrar no futebol português.

Jogadores, dirigentes e várias personalidades do futebol do Qatar juntaram-se para se despedir de Luís Castro, tendo o clube desejado "sucesso para o próximo desafio" ao técnico português, numa nota emitida no site oficial do clube, acompanhada de uma fotografia do vice-presidente Khalifa Khamis Al-Sulaiti a entregar um escudo de homenagem a Luís Castro.