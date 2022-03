Homem de 58 anos morre em Mértola na sequência do despiste do camião que conduzia

Um homem de 58 anos, trabalhador da Câmara Municipal de Mértola, morreu, esta terça-feira, na sequência do despiste de um camião naquela vila. A informação foi confirmada pelo Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja ao site Notícias ao Minuto, adiantando também que, após o despiste, a viatura caiu para uma ravina junto à ribeira de Oeiras.

De acordo com o CDOS, foi acionado para o local o helicóptero do INEM mas a vítima acabou por não resistir aos ferimentos e o óbito foi declarado no local.

O homem era o único ocupante do camião, que pertencia à autarquia.

O alerta foi dao pelas 9h00, tendo estado no local, além do helicóptero do INEM, 17 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários de Mértola, assim como a viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Castro Verde e a GNR.