São Jorge. Atividade sísmica põe em cima da mesa possível erupção vulcânica

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) alertou esta terça-feira que a atividade sísima em São Jorge continua "muito acima" dos valores de referência, havendo a possibilidade de uma erupção vulcânica.

"Continuamos com uma sismicidade claramente muito acima daquilo que é o normal para este sistema vulcânico fissural. Já foram registados, desde sábado, aproximadamente 1.800 eventos e destes já foram sentidos 94. Todos os sismos registados na rede do CIVISA são de origem tectónica, até ao momento", disse Rui Marques, presidente do CISIVA, à agência Lusa. O facto de que a crise "se situar no denominado sistema vulcânico fissural das Manadas leva a que se passe a designar por crise sismo-vulcânica", indicou ainda o responsável.

Assim, é necessário "colocar todos os cenários possíveis em cima da mesa, não descartando qualquer um, ao nível de proteção civil de planeamento de emergência, de gestão de riscos", disse ainda, salientando que se trata de "um sistema vulcânico ativo" que "teve uma erupção em 1580 e outra em 1808".

Por outro lado, Rui Marques explicou que existe "a possibilidade" da ocorrência de "um sismo com uma magnitude superior" aos eventos que se têm registado na ilha de São Jorge.

"Não é necessária muita magnitude para que hajam danos. Estamos a falar de epicentros muito próximos das Velas. E, por outro lado, está a ocorrer esta sismicidade com uma frequência muito elevada num sistema vulcânico ativo, o que poderá evoluir para aquilo que é uma erupção vulcânica", frisou.