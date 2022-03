Alexei Navalny condenado a nove anos de prisão por fraude

Alexei Navalny, conhecido por ser o grande opositor do regime de Vladimir Putin na Rússia, foi condenado, esta terça-feira, por um tribunal russo a nove anos de prisão por fraude e ofensas ao tribunal, sendo ainda obrigado a pagar uma multa de 1,2 milhões de rublos, mais de 10 mil euros.

"A sentença final para Alexei Navalny é de nove anos de prisão, a serem cumpridos numa prisão de alta segurança, e o pagamento de uma multa de 1,2 milhões de rublos (cerca de 10 mil euros)", anunciou a juíza Margarita Kotova, citada pela agência russa Tass, num julgamento que ocorreu no estabelecimento prisional onde o opositor, de 45 anos, se encontra, a 100 quilómetros de Moscovo, numa sala de tribunal improvisada.

A condenação também foi confirmada por Navalny, na sua página oficial do Twitter.

"9 anos. Bem, como diziam as personagens da minha série de TV favorita 'The Wire': 'Tu só cumpres dois dias. O dia em que entras e o dia em que sais'. Tinha até uma camisola com esta frase, mas as autoridades prisionais confiscaram-na, considerando a estampa extremista", escreveu o opositor russo.

É de referir que Alexei Navalny já estava a cumprir uma pena de dois anos e meio de prisão, tendo sido detido em janeiro de 2021, quando regressou à Rússia depois de ter estado internado na Alemanha devido a um envenenamento.

A Procuradoria russa pediu ao tribunal que o opositor do regime de Putin fosse condenado a uma pena de 13 anos de prisão neste caso, mas a justiça acabou por condena-lo por nove anos, ao considerar Navalny culpado por, alegadamente, se apropriar de fundos para uma campanha eleitoral e tê-los gasto em despesas pessoais.

Estes fundos eram doações que seriam atribuídas a várias organizações sem fins lucrativos ao Fundo de Luta Contra a Corrupção, organismo que fundou, e a outras entidades.

Navalny pediu constantemente aos seus apoiantes para continuar a fazer doações às entidades envolvidas no processo, defendendo que as acusações do Estado russo estavam ligadas ao seu envenenamento.