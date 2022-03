Ryanair garante que não vai cobrar sobretaxas de combustível em 2022

A Ryanair garantiu esta terça-feira que não vai cobrar sobretaxas de combustível em 2022, prometendo ainda que cobriu “quase 80% das suas necessidades de combustível até março de 2023” e que, assim, vai continuar “a repercutir as tarifas mais baixas de/para os seus 6 aeroportos em Portugal, com uma garantia de zero sobretaxas de combustível para o verão 2022”.

Na nota, a Ryanair acusa a TAP de cobrar sobretaxas de combustível que “irão penalizar não só os cidadãos portugueses, como o turismo português”.

“Tendo recebido mais de 3 mil milhões de euros em auxílios estatais dos contribuintes portugueses, é inaceitável que a TAP responda a esta generosidade ao reduzir a capacidade, bloquear slots não utilizadas no aeroporto de Lisboa, a aumentar as tarifas aéreas e a impor agora sobretaxas de combustível injustificadas aos seus passageiros”, acusa Michael O’Leary, CEO do Grupo Ryanair.

E vai mais longe: “Este é mais um sinal do declínio da TAP em Portugal”, diz o responsável, apelando ao primeiro-ministro António Costa que “liberte os slots não utilizadas pela TAP este verão (que a TAP não pode e não vai utilizar) para que a Ryanair possa trazer mais visitantes a Lisboa e assim acelerar a recuperação do turismo pós-Covid em Lisboa, bem como empregos para os jovens”.