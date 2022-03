Contagem de votos de eleitores na Europa arranca hoje

Os eleitores portugueses do círculo da Europa votaram nas eleições legislativas, no passado fim de semana de 12 e 13 de março, depois de o sufrágio neste círculo ter sido obrigado a uma repetição. Agora, segundo fonte do Executivo citada pela Lusa, o calendário eleitoral divulgado pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna mantém-se, sendo recolhidos e contados estes votos a partir de hoje. Recorde-se que, nesta última fase do processo eleitoral, aos votos colocados entre 12 e 13 de março juntam-se os votos feitos por via postal, num processo em que foram enviadas 926 mil cartas para os portugueses recenseados em 36 países. Já a nível presencial, dos 400 eleitores inscritos nesta modalidade de voto, votaram 152.

No Parlamento, recorde-se, Francisca Van Dunem, ministra da Administração Interna, afirmou, na semana passada, que entre 72 e 99% dos emigrantes receberam os boletins de voto relativos à repetição das legislativas no círculo da Europa. Isto apesar de terem sido feitas fortes críticas ao voto por via postal, desde o início desta repetição eleitoral. Registaram-se queixas de atrasos na receção dos boletins de voto, bem como da existência de informações distintas sobre as datas-limite para a sua expedição.

A governante reconheceu que metade dos emigrantes que participaram na primeira votação para o círculo da Europa, estima o Governo, não voltaria a exercer o seu direito na repetição do ato eleitoral. “Nas projeções que fazemos provavelmente isto andará pelos 50%. Vai haver seguramente bastante muito menos pessoas a votar no círculo da Europa”, disse a Ministra da Administração Interna.

Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, pronunciou-se também sobre o assunto, reconhecendo problemas nesta modalidade de voto, e admitindo uma diminuição na votação. Em Paris, a responsável explicou: “Pode acontecer que haja uma diminuição de votos. Temos estado a acompanhar dia a dia e a perspetiva é haver uma ligeira diminuição. Nesta eleição, os prazos foram encurtados e temos cerca de 10 dias a menos do que tivemos na eleição anterior, o que quer dizer que muitas pessoas poderão até enviar os votos e se chegarem depois de dia 23 não são contados.”

Recorde-se que mais de 157 mil votos dos eleitores do círculo da Europa, perfazendo 80% do total, foram anulados após se terem misturado, durante a contagem, votos válidos com votos inválidos, obrigando à repetição das eleições neste círculo eleitoral.