Refugiados ucranianos em Cascais. "Tiveram a sensação de normalidade. É aquilo de que mais precisam"

- Trouxe um caderno para apontar aquilo de que eles precisam. Tu sabes melhor.

- Sim, a Veronika esteve a falar com as mães e os miúdos. Vai conseguir ajudar-nos.

- Pediram-me coisas simples como cereais, papas, iogurtes… Nada propriamente especial. Ah, e querem arroz, massa, cenouras… Alimentos de que todos nós gostamos.

- Estou a apontar tudo. Eu aponto tudo! E há mais alguma coisa?

- Falaram-me num robô de cozinha. Não tem de ser uma Bimby nem qualquer coisa tão sofisticada, só tem de ser uma máquina em que possam fazer pratos como sopa para as crianças.

- Para se sentirem em casa.

- Sim, dentro do possível…

Dois deles jogam às escondidas, enquanto os outros correm pela sala com os mais variados brinquedos nas mãos. Gritam pela mãe e pela avó, que estão sempre por perto. As gargalhadas ouvem-se e ecoam pelo Lar do CRID, um dos centros que receberam dezenas dos 200 refugiados da Ucrânia que a Câmara Municipal de Cascais (CMC) foi resgatar de avião à Roménia. Quase indiferentes ao clima bélico que existe, devido à inocência, os seis filhos – um de oito anos e cinco de cinco anos – de Oksana Kobeltska, de 42 anos, criam o seu próprio mundo de felicidade dentro do edifício que “tem o propósito de lhes proporcionar todas as condições para que, aos poucos, os traumas de uma guerra se vão esbatendo e a sua nova vida se vá consolidando”. E foi exatamente isto que a CMC prometeu em comunicado e está a querer cumprir.

“Quando soube da invasão, não acreditei. Depois, procurei sítios para nos escondermos. Acabámos por ficar na casa de banho do rés-do-chão”, diz a mulher natural da cidade portuária de Odessa. “O pai dos meus filhos ficou lá, estamos divorciados. Tenho a minha própria casa, o meu trabalho e, subitamente, fiquei sem nada. Tinha tantos projetos para o futuro e, agora, não sei como tudo será”, explica a proprietária de uma adega que se dedicou ao Instagram nos últimos anos, tendo quase 200 mil seguidores na conta @odessafiver. “Não queríamos deixar a nossa casa, mas um amigo da Igreja Protestante apoiou-nos para salvarmos as crianças. Por isso, fomos para a Roménia e, depois, para cá”.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.