Morte de agente da PSP. "Guerra de ginásios" na origem dos confrontos

Por Marta F. Reis e Vítor Rainho

O agente da PSP que morreu ontem poderá ter sido vítima de um conflito entre frequentadores de ginásios e que costumam combater entre si, quer em campeonatos de boxe como de full contact. Tudo terá acontecido quando um grupo, onde estavam alguns fuzileiros, abandonou a discoteca Mome, tendo um deles sido imediatamente agredido por elementos de outro grupo que estavam no exterior e que não estiveram nessa noite no interior da discoteca. Sabe-se sim que o conflito entre estes dois grupos terá começado nas Escadinhas da Praia, provavelmente na discoteca Plateau ou no seu exterior. A PSP já terá na sua posse as filmagens de vigilância da mítica discoteca das Escadinhas da Praia para tentar perceber como tudo começou.

Assim se explica a razão do primeiro grupo agressor ter feito a espera à porta do Mome, pois sabia que o grupo dos fuzileiros estava lá dentro.

