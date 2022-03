Com as imagens de uma guerra hedionda a chegarem-nos diariamente há quase quatro semanas, a morte de um jovem de 26 anos, polícia, brutalmente agredido na noite de Lisboa, deixa qualquer um com um nó no estômago. Mostra um desrespeito pela vida inqualificável, uma sensação de impunidade e de falta de controlo que depois do silêncio que merece a perda gratuita de uma vida tem de envergonhar-nos enquanto sociedade e exige uma avaliação séria dos responsáveis, camarários e Governo.

Em outubro, e não passam assim tantos meses, um jovem de 23 anos morreu depois de ser agredido na noite do Porto. Na altura, Rui Moreira disse que tinha alertado que uma tragédia podia acontecer, como quem trabalha na noite de Lisboa tem alertado para o aumento de rixas e para a falta de um dispositivo policial de prevenção, que parece sempre mais concentrado em operações stop, onde nunca faltam carros e câmaras.

Num dos países mais seguros do mundo, são duas mortes no espaço de poucos meses. E a pergunta que se faz agora é feita há anos: quantas mais mortes na noite de Lisboa, do Porto e do Algarve, quantas mais agressões violentas em centros de saúde e repartições de Finanças? Quantos meios são efetivamente necessários para um patrulhamento eficaz que não leve quatro polícias fora de serviço a sentirem-se impelidos a intervir? Como se trava o negócio de seguranças ilegais e um submundo de ferros e esteroides com a vã promessa de ganhar mais algum aqui e ali, num país onde ter um trabalho normal a tempo inteiro é percebido por alguns jovens como insuficiente para vingarem? Como se transmite uma cultura de tolerância zero à violência e igualdade de oportunidades a começar desde as escolas, que não fomente guetos e rivalidades primárias ao ponto de isso se tornar irracional e visceral, como os urros que terão denunciado os agressores desta vez? A justiça tem de ser exemplar, mas a prevenção é o calcanhar de Aquiles.