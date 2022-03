Rússia corta acesso a website da Euronews

Roskomnadzor, regulador dos meios de comunicação social da Rússia, bloqueou esta segunda-feira o acesso ao website do canal francês Euronews. A razão para o bloqueio não é conhecida.

O website do canal euronews.com e a sua versão russa ru.euronews.com foram bloqueados pelo regulador a pedido do Ministério Público, escrevem as agências de noticias, citadas pela Agence France Presse (AFP).

O governo de Vladimir Putin tem reforçado o controlo das notícias transmitidas na Internet, limitanto a liberdade de informação e de expressão no país.

Recorde-se que na semana passada, Roskomnadzor acusou a empresa Google e o seu serviço de vídeo YouTube de atividades "terroristas".