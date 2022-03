Abastecimento alimentar. Portugal vai receber 9 milhões

Maria do Céu Albuquerque anunciou esta segunda-feira que a Comissão Europeia vai distribuir 500 milhões de euros pelos países da União Europeia para garantir segurança do abastecimento alimentar, dos quais nove milhões vão ser destinados a Portugal. Esta foi uma das conclusões da reunião em Bruxelas dos vários ministros da Agricultura para avaliar o impacto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia no setor agroalimentar. A governante portuguesa esclareceu que foram debatidas as respostas necessárias “para ajudar os agricultores a terem efetivamente condições para garantir a segurança do abastecimento alimentar”, o que resultou num conjunto de cinco medidas de apoio ao setor agrícola, que serão públicas na próxima quarta-feira.

Uma delas diz respeito à utilização da reserva de crise, onde está incluída esta verba de cerca de 500 milhões de euros e que serão distribuídos de acordo “com os pagamentos diretos e a percentagem que cada estado membro utiliza”. Um valor que, segundo Maria do Céu Antunes, “não chega”, nem para Portugal, nem para os outros Estados Membros, defendendo que é preciso “outras medidas que complementem e ajudem os nossos agricultores a ter melhores condições e com mais estabilidade”. E não hesitou: “Temos que nos preparar para ter medidas mais robustas e preparadas para termos respostas também para esta crise provocada por este conflito que não sabemos quando termina”.

Também em cima da mesa está prevista uma delegação “para se poder utilizar as terras que estão em pousio não só para o pastoreio, mas para a produção de proteínas vegetais”, bem como “adiantamentos, auxílios de estado e armazenamento privado da carne de porco, de forma a ajudar os agricultores portugueses e europeus a “terem condições para produzir e manter o abastecimento regular a todos os cidadãos”.

Rejeita falhas no abastecimento

A ministra da Agricultura garantiu ainda que o Governo não antevê problemas no abastecimento alimentar, pedindo que se evite “o pânico”, nomeadamente com o óleo de girassol, que “não faltou, só aumentou de preço”. E garantiu ser “muito importante não criar o pânico nas pessoas”, lembrando que “aquando da covid-19, houve uma situação de pânico e faltaram alguns produtos nas prateleiras dos supermercados”.

Este grupo de trabalho já está a monitorizar a situação “para não se chegar a fase de ruturas e falhas” e se poder “tomar as melhores medidas” em cada momento.