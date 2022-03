Portugal vai continuar a receber refugiados vindos do Afeganistão, garante ministra

A ministra de Estado e da Presidência garantiu esta segunda-feira que Portugal vai continuar a receber refugiados afegãos, tendo chegado oito pessoas no fim de semana.

Mariana Vieira da Silva disse que todo o trabalho de identificação e de resgate de cidadãos vindos do Afeganistão "não tem parado", mas destacou a diferença que existe com os cidadãos ucranianos, dizendo que é um processo mais complicado no que diz respeito às viagens.

"O trabalho não tem parado e todas as semanas temos recebido não apenas os cidadãos ucranianos que escolheram vir para Portugal em função da situação que vivem, mas também por exemplo cidadãos afegãos", disse a ministra, em conferência de imprensa.

Questionada sobre se Portugal foi mais favorável a medidas de apoio e proteção aos refugiados ucranianos do que em outras situações, Mariana Vieira da Silva disse que "no caso português isso não é verdade", apesar de compreender as críticas.

"Durante o mês de agosto e setembro [de 2021], quando da crise do Afeganistão, tomámos este mesmo tipo de medidas, recebemos e disponibilizamos a nossa capacidade de alojamento e de integração. Aquilo que acontece é que agora falamos de números que não se comparam com nenhuma situação que a Europa tenha vivido", disse, detacando como "bom sinal" o facto de agora "todos abrirem as portas".