Espanha. Portugueses detidos por posse de arma ilegal

Três portugeses, com idades compreendidas entre os 19 e os 25 anos, foram detidos em Almendralejo, em Espanho, por um crime de posse ilegal de arma, adiantou esta segunda-feira o Comando de Badajoz da Guardia Civil.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a autoridade explicou que os três homens foram detidos na última quinta-feira, durante uma operaçã de prevenção criminal que ocorreu em Tierra de Barros, na província de Badajoz, na estremadura espanhola.

Fonte da Guardia Civil adiantou ainda que dois dos portugueses, com 19 e 20 anos, residiam em Sintra e terceiro, com 25 anos, em Lisboa, sendo que todos seguiam numa viatura automóvel intercetada no município de Almendralejo.

"Após identificação dos ocupantes" do veículo, os agentes realizaram "uma inspeção aos seus pertences e ao automóvel", tendo encontrado "uma pistola com cinco munições" que estava "escondida por baixo do banco traseiro" da viatura.

A Guardia Civil detetou ainda que "a marca e número de identificação" da arma "tinham sido apagados", pelo que "nenhum dos ocupantes" conseguiu "provar a sua origem legal e propriedade".

A Guardia Civil conclui então que os três ocupantes do veículo foram detidos "por um suposto crime de posse ilegal de arma".

Já em colaboração com as autoridades portuguesas, através do Centro de Cooperação Policial e Aduaneira (CCPA) no Caia, em Elvas (Portalegre), a Guardia Civil apurou que "um dos detidos tinha antecedentes por tráfico de droga".

Tanto a pistola como as munições foram enviadas para o Serviço de Criminalística da Direção-Geral da Guarda Civil para estudo, análise e identificação, no caso de poder estar envolvida num delito criminal, lê-se ainda no comunicado.

O processo foi entregue ao juízo de instrução criminal do Tribunal de Almendralejo.