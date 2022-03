China Eastern Airlines suspende voos com mesmo modelo de avião que se despenhou

A China Estern Airlines suspendeu todos os voos com o mesmo modelo de aeronave daquele que se despenhou na manhã desta segunda-feira com 132 passageiros a bordo, noticia a televisão estatal chinesa.

O avião tinha seis anos de atividade e era um Boeing 737-89P, um dos mais comuns do mundo, avança o The Guardian.

"Podemos confirmar que o avião se despenhou", disse a empresa num comunicado citado pela agência Reuters.

De acordo com a agência oficial de notícias chinesa, Xinhua, os bombeiros de Wuzhou enviaram para o local 117 operacionais e 23 viaturas, tendo ainda mais 538 bombeiros de outras partes de Guangxi ido para o terreno.

A jornalista da ITV News na Ásia escreveu no Twitter que "a dimensão do incêndio revela poucas hipóteses de encontrar sobreviventes", publicando algumas imagens.

Video emerging from locals at the crash site in Guangxi where a plane carrying 133 people has gone down. Scale of the fires indicates a slim chance of finding survivors. Hoping that's not the case. We wait for more information. Prayers with the loved ones of those on board. pic.twitter.com/OltXuXLJ29