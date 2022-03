Jovem polícia que esteve em coma induzido após ter sido agredido no sábado morre aos 26 anos

Depois de ter sido brutalmente agredido, na madrugada de sábado, Fábio Guerra - jovem de 26 anos terá entrado em paragem cardiorrespiratória e terá tido de ser reanimado no caminho para o Hospital de São José, onde lhe terão sido detetados um coágulo e um aneurisma no cérebro - perdeu a vida.

"Na sequência dos factos referidos no comunicado de 19 do corrente mês, do Comando Metropolitano de Lisboa, a Polícia de Segurança Pública (PSP) informa, com pesar e dor, que, na sequência das agressões de que foi vítima em 19 de março de 2022, em ação policial, o Agente Fábio Guerra da PSP, faleceu hoje pelas 09h58, vítima das graves lesões cerebrais que sofreu", escreveu a força de segurança anteriormente referida, em comunicado. "A PSP e toda a sua família policial manifestam publicamente, aos familiares e amigos do nosso Polícia falecido, votos de pesar, apoio e solidariedade, neste momento trágico", esclareceu no texto enviado às redações no final da manhã.

"A PSP agradece todos os esforços do pessoal médico do Hospital de São José, na assistência ao nosso Polícia, na luta que travou", lê-se, tendo sido realçado que "o Agente Fábio Guerra honrou, até às últimas consequências, a sua condição policial e o seu juramento de 'dar a vida, se preciso for', num gesto extremo de generosidade e sentido de missão". "Disso nunca nos esqueceremos", garantiu a PSP. "Continuam em curso todas as diligências, em coordenação com a Polícia Judiciária, visando a identificação e detenção de todos os autores das agressões, que resultaram na morte do nosso Polícia", asseverou.

