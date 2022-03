Homem morre na sequência do capotamento do camião que conduzia

Um homem morreu esta segunda-feira na sequência do despiste de um veículo pesado, seguido por capotamento, na A32, na zona de Oliveira de Azeméis.

Segundo um fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro confirmou ao site Notícias ao Minuto, as primeiras informações davam conta de que o condutor do veículo pesado estava em estado grave mas o óbito acabou depois por ser declarado no local.

O alerta para o acidente, que ocorreu no sentido Carregosa - Vale de Cambra, foi dado pelas 9h49, tendo estado no local os Bombeiros de Fajões, o INEM e a GNR.