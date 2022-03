China. Avião com 133 passageiros a bordo despenha-se

Notícia atualizada às 9h03

Um avião Boeing 737 da companhia China Eastern Airlines caiu esta segunda-feira na região de Guangzxi. A bordo estavam 133 passageiros mas ainda não há informação sobre o número de vítimas.

A televisão estatal chinesa mostra imagens de fogo nas montanhas, uma vez que a queda do avião terá causado um incêndio, e adianta que as equipas de socorro se estão a deslocar para o local do acidente.

Segundo uma reportagem emitida pela CCTV e citada pelo The New York Times, "uma equipa de resgate já foi reunida e está a chegar ao local". A mesma fonte acrescenta que "o panorama relativamente a vítimas continua a não ser claro".

A aeronave, correspondente ao voo MU5735, fazia a ligação entre Kunming e Guangzhou.

O The New York Times avança que este poderá tratar-se de um dos piores desastres aéreos na China dos últimos anos.