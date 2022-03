Pedro Matos. "Se cada freguesia pudesse acolher 10 famílias, Portugal podia receber 100 mil refugiados"

Pedro Matos trabalha há 13 anos no Programa Mundial Alimentar das Nações Unidas, agência da ONU laureada com o Nobel da Paz em 2020. É um dos portugueses (em 2020 eram 11) na equipa distribuída por 80 países, que diariamente garante a entrega de alimentação básica a perto de 100 milhões de pessoas, a maioria crianças. Tem a base no Sudão, onde aterrou em 2009, mas já foi chamado a várias crises de refugiados e deslocados internos: a fuga dos rohingya para o Bangladesh em 2018, a tragédia humana causada pelo ciclone Idai na Beira em 2019 ou o conflito no Sahel, no Mali. Foi agora designado como um dos coordenadores de emergência do Programa Alimentar Mundial na guerra na Ucrânia. Ao telefone com o i de Budapeste, onde está instalado, explica a intervenção que estão a planear para durar três meses e abranger três milhões de pessoas e fala da preocupação em criar uma resposta sustentada mais do que em construir de raiz um “sistema paralelo”. E da solidariedade internacional ainda muito aquém das necessidades, das “contas” sobre o acolhimento de refugiados que os países podiam fazer de outra maneira e dos receios de que a concentração de donativos para Ucrânia destape, ainda mais, a miséria noutros cantos do planeta.

Que ambiente tem tido à sua volta em Budapeste?

Aqui na Hungria há uma estranha normalidade para um país que já recebeu 280 mil refugiados. Continua a haver imensos turistas, mas nota-se já muito a presença dos refugiados, com muitas matrículas ucranianas e ucranianos nas ruas. Os hotéis estão cheios porque o Governo tem estado a reservá-los para colocar as pessoas. Por exemplo, o hotel onde temos estado a trabalhar tem cerca de 80 famílias em 160 quartos. Os países mais desenvolvidos têm muita capacidade de absorção de refugiados mas dá para imaginar a situação que se vive na Polónia, que já recebeu mais de dois milhões de pessoas. Começa-se a ver edifícios escritórios vazios transformados em alojamento temporário.

Mesmo na Hungria, a informação que tem sido veiculada é que as crianças não estão a ter aulas presenciais para que as escolas possam receber refugiados.

Sim, o Governo ativou o regime covid-19 da tele-escola para poder libertar as escolas.

Trabalha há mais de dez anos no Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas e já esteve em cenários muito diferentes. Alguma vez tinha visto algo desta escala?

Não. Acho que desde a Segunda Guerra Mundial que não há fluxos de refugiados desta dimensão. Estive no Bangladesh com os refugiados rohingya e tivemos um milhão de pessoas [a fugir da Birmânia]. Foi muito mas foi um milhão de pessoas num mês. Aqui tivemos um milhão de pessoas a fugir da Ucrânia em dez dias e dois milhões de pessoas nos segundos dez dias. Ou seja, em 20 dias temos três milhões de refugiados e está a acelerar.

