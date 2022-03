Um supermercado é mais perigoso que uma discoteca?

As agressões à porta de locais de diversão noturna são recorrentes e depois de uns dias tudo se esquece e fica em banho-maria até ao próximo acontecimento. Não existe uma cultura de acompanhamento dos casos relatados e na próxima vez a mesma lenga-lenga será discutida durante um ou dois dias até entrar outro tema na agenda. Mas não são só as agressões em discotecas que são atiradas para baixo do tapete. As autoridades policiais e judiciais já disseram alguma coisa sobre a identificação e detenção dos agressores a um enfermeiro no Hospital de Famalicão? Que me lembre, e sem querer ser injusto, só uma notícia do i deu conta que a PSP teria identificado três ou quatro elementos.

A questão de fundo, em relação à noite – e que pode ser ‘copiada’ para os centros de saúde –, é tão evidente que não se entende como ninguém toma a decisão de a levar para a frente. Qual a razão para a PSP não ter um departamento específico para a noite, à semelhança, por exemplo, da Escola Segura? Uma equipa que fiscalizava os estabelecimentos de animação noturna no início da noite e no fim? A razão, parece-me, é que há preconceitos em relação à noite, que continua a ser vista como uma espécie de zona de pecado e que quem a frequenta deve sujeitar-se “à lei da selva”.

Essa equipa acorreria aos locais onde fossem relatos casos de violência e trataria de ver logo as imagens – embora não tenha a certeza que o possam fazer sem autorização judicial.

Outra solução que ajudaria e muito a resolver o problema da violência na noite seria a PSP permitir igualdade de tratamento para os negócios diurnos e noturnos. Vejamos um caso paradigmático: perto de minha casa existe uma loja MiniPreço que tem sempre um agente gratificado no interior do espaço, chegando às vezes a ser mais do que um, além dos seguranças do supermercado. Isto, como todos sabemos, acontece um pouco por todo o país. Se pode haver gratificados de dia nos supermercados por que razão não podem os agentes da PSP fazer esses mesmos serviços à noite? Ou alguém tem dúvidas que as principais discotecas pagariam de boa vontade a presença de dois agentes fardados à porta, a noite toda?