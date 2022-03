França. Mónaco goleia Paris Saint Germain

Depois de ambos os clubes terem sido eliminados das competições europeias, Mónaco e Paris Saint Germain encontraram-se na Liga francesa, num jogo que acabou com uma vitória dos monegascos por três bolas a zero. Sem Lionel Messi, com gripe, e com os internacionais portugueses Nuno Mendes e Danilo Pereira, a equipa de Paris, que na semana passada foi eliminada da Champions pelo Real Madrid, voltou a demonstrar a inconsistência que tem marcado esta temporada, ao levar um “banho de bola” do Mónaco, com o extremo português Gelson Martins em campo, que três dias antes, foi eliminado pelo Sporting de Braga da Liga Europa.

Os golos surgiram do melhor marcador da Ligue 1, Ben Yedder, aos 25 e 82 minutos, este de grande penalidade, chegando aos 24 golos, e de Kevin Volland, aos 68, poucos minutos depois de entrar para substituir Gelson Martins.

Apesar da derrota, o Paris Saint Germain continua a ser o destacado líder da Ligue 1, com 15 pontos de vantagem face ao Marselha e Nice, que este domingo se defrontaram, com o resultado final a surgir depois do encerramento do jornal.

Mourinho volta a sorrir

Depois de um empate no último jogo frente à Udinese, a Roma, treinada pelo português José Mourinho, regressou às vitórias, e logo no dérbi de Roma, contra os rivais Lazio, por três a zero.

A Roma, que na semana garantiu a qualificação para os quartos de final da Liga Conferência, agora, com os portugueses Rui Patrício e Sérgio Oliveira em campo, retomaram a boa forma e, rapidamente, resolveram o jogo na primeira parte, com golos Tammy Abraham, aos 57 segundos e 22 minutos, e Lorenzo Pellegrini, um grande livre direto, aos 40 minutos.

Com este resultado, a Roma passa à frente da Lazio, na classificação da Liga, destronando os rivais do seu quinto lugar, com a Lazio agora a ocupar a sexta posição da liga, com menos dois pontos, e corre ainda o risco de cair para a sétima posição no final da jornada.

Atrás da Lazio segue a Atalanta, que está a um ponto e, no domingo, defrontou o Bolonha, no 13.º lugar, no jogo que encerra a 30.ª jornada, que apenas terminou depois do encerramento da presente edição do jornal.

Taça de Inglaterra

O Chelsea foi a primeira equipa inglesa a carimbar a passagem para as meias-finais da Taça de Inglaterra, depois de derrotar o Middlesbrough por dois a zero, com golos de Lukaku e Ziyech, ainda na primeira parte.

O Manchester City contou com a preciosa ajuda do banco para confirmar a presença na próxima fase da Taça de Inglaterra, num jogo em que acabou por golear o Southampton, por 4-1.

Sterling abriu o marcador para a formação de Manchester, aos 12 minutos, mas um autogolo de Laporte, aos 45+2, manteve a eliminatória acesa, contudo a igualdade acabaria por ser desfeita numa grande penalidade de De Bruyne, aos 62 minutos. Foden e Mahrez fizeram, respetivamente o terceiro, aos 75 minutos, e quarto golo, aos 78.

O Crystal Palace foi protagonista da surpresa do fim de semana depois de ter goleado o Everton por 4-0, com golos de Marc Guehi (25 minutos), Jean-Philippe Mateta (41), Wilfried Zaha (79) e Will Hughes (87), num jogo em que André Gomes foi titular nos visitantes.

O Liverpool conquistou a ultima vaga da competição depois de derrotar o histórico Nottingham Forest, atualmente a disputar o ‘Championship’, por um a zero, golo da autoria do português Diogo Jota.