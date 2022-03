Espanha. Protestos em Madrid em “defesa do mundo rural”

Tratores, cães de caça, cavalos, som de trombetas, balões, foram algumas das principais imagens que marcaram os protestos organizados pelo partido de extrema-direita, Vox, que ocorreram em Madrid onde, dezenas de milhares de espanhóis, protestaram em defesa do mundo rural sob o lema “20M em defesa do mundo rural”.

“Sanchez, és lixo, baixa os impostos”, podia ouvir-se nas ruas, com manifestantes a referirem-se ao primeiro-ministro, Pedro Sanchéz, ou então gritos patriotas que aclamavam por uma “longa vida a Espanha”.

“Temos o pior governo possível. Nem é mesmo um Governo, é uma fábrica de miséria... que rouba e saqueia os trabalhadores através de impostos abusivos”, disse o líder do Vox, Santiago Abascal, durante o protesto. “Não vamos abandonar as ruas até este Governo ilegítimo ser expulso das ruas”, acrescentou.

No ano passado, os preços da energia em Espanha subiram 72%, um dos maiores aumentos dentro da União Europeia e os custos subiram ainda mais desde a invasão da Ucrânia, numa crise que vem logo após a pandemia.

Na segunda-feira os camionistas espanhóis declararam uma greve indefinida contra os preços do combustível, que logo se transformou em vários bloqueios e transportes, que causaram problemas na cadeia de fornecimento.

Agora, a manifestação, que aconteceu este domingo, convocada também pelas cooperativas agroalimentares, as organizações agrícolas Asaja, COAG e UPA, a Fenacore, a Real Federação Espanhola de Caça, o Escritório Nacional de Caça, a Aliança Rural e a União de Criadores de Touros de Lídia, começou na Plaza de Neptuno, percorreu o eixo Prado-Recoletos-Castellana, e terminarou na Plaza de San Juan de la Cruz, em frente à sede do Ministério da Transição Ecológica e do Desafio Demográfico.

Este Governo “está a tirar-nos tudo”, disse Anabel, uma manifestante de 56 anos. “Eles aumentam o preço da luz e do gás e dizem que é por causa do (presidente russo Vladimir) Putin, mas isso é mentira. Já era assim antes”, disse à AFP.

“Os preços da luz realmente afetam a minha família, porque alguns de nós trabalham a partir de casa, e dificilmente podemos ligar o aquecimento porque o preço do gás quase duplicou nos últimos seis meses”.

O aumento dos preços também levou a UGT e o CCOO, os dois maiores sindicatos de Espanha, a convocar uma greve nacional para o próximo dia 23 de março.

O Governo já prometeu tomar medidas para reduzir os custos da energia e do combustível, mas só vai apresentar o seu plano a 29 de março. O primeiro-ministro Pedro Sanchez está atualmente a procurar uma resposta comum da União Europeia ao aumento dos preços da energia, junto de outros governantes.

Há meses que Madrid pede aos seus parceiros europeus que mudem o mecanismo que une os preços da eletricidade ao mercado do gás, mas até agora os seus apelos não foram ouvidos, apesar do apoio de Paris.