Setor energético. PCP quer alteração de margens e BE sobretaxa

O secretário-geral do PCP acusou o Governo de nada fazer para intervir sobre as margens de lucro das empresas do setor energético, defendendo a imposição de preços máximos de venda final para “travar a especulação”.

De acordo com Jerónimo de Sousa, “o país está confrontado há meses com uma escalada nos preços dos combustíveis e de outros produtos. Escalada que, com as sanções que a pretexto da guerra têm vindo a ser decretadas, estão a dar cobertura a aumentos ainda mais brutais, em benefício dos que delas se aproveitam”, disse no encerramento da XI assembleia da Direção da Organização Regional de Aveiro do PCP.

Já a coordenadora do BE defendeu a criação de uma sobretaxa para as empresas que têm lucrado com o aumento dos preços da energia devido à guerra na Ucrânia, e que sirva para apoiar as “famílias mais vulneráveis”.

E face a esse cenário, Catarina Martins defende a criação de “uma sobretaxa que traduza estes sobrelucros das elétricas em apoio direto às famílias mais vulneráveis e à tarifa que pagam na sua eletricidade. E queremos estabelecer um preço máximo para a eletricidade que é produzida a gás”.

A Galp Energia já falou de aumentos mensais de até três euros no gás natural e entre um e dois euros na eletricidade, enquanto a EDP acenou com subidas de 3%.