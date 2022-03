Já tiveram de deixar as suas casas 10 milhões de ucranianos, diz a ONU

Já fugiram das suas casas 10 milhões de pessoas, devido à guerra na Ucrânia feita pela Rússia, anunciou este domingo o alto-comissário da ONU para Refugiados, Filippo Grandi.

"A guerra na Ucrânia é tão devastadora que 10 milhões de pessoas fugiram, deslocadas internamente ou refugiadas no exterior", escreveu o responsável na rede social Twitter.

Among the responsibilities of those who wage war, everywhere in the world, is the suffering inflicted on civilians who are forced to flee their homes.



The war in Ukraine is so devastating that 10 million have fled — either displaced inside the country, or as refugees abroad.