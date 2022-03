Telemóveis 5G já são os mais vendidos no mundo

Os dispositivos 5G atingiram uma penetração no mercado de 51% em janeiro de 2022, superando pela primeira vez a dos telemóveis 4G, de acordo com dados publicados pela consultora Counterpoint Research.

Este aumento das vendas foi impulsionado pelo mercado chinês, pela expansão das redes de última geração e pelos preços competitivos.

Por área geográfica, os principais motores de crescimento foram a China, a Europa Ocidental e a América do Norte.

Por outro lado, a consultora destaca que as próximas áreas de expansão desta tecnologia serão a Ásia-Pacífico, Médio Oriente e América Latina, onde o 4G continua a predominar, mas a penetração do 5G deverá aumentar graças à introdução de novos modelos com um preço inferior a 140 euros.