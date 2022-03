Mário Machado autorizado a ir combater na Ucrânia

O Tribunal de Instrução Criminal autorizou Mário Machado, arguido num processo de incitamento à violência e ao racismo, a ir combater para a Ucrânia.

No período em que estiver naquele país, o arguido, que também está indiciado pelo crime de posse de arma proibida, deixará de estar obrigado de cumprir a medida de coação de apresentações quinzenais numa esquadra.

Note-se que Mário Machado já tinha anunciado a intenção de partir para a Ucrânia para combater ao lado de uma milícia de extrema direita, na guerra com a Rússia.

Assim, o juiz do Tribunal de Instrução Criminal considerou, tendo em consideração as finalidades apresentadas pelo arguido, que Mário Machado poderá deixar de cumprir a medida de coação enquanto estiver fora do país, segundo o Expresso.

Mário Machado deverá assim liderar um grupo de mais oito pessoas que também pretende juntar-se às tropas de Volodymyr Zelensky. O grupo quer viajar no próximo domingo.