Marcelo anuncia tomada de posse do Governo para dia 30

O Presidente da República fez saber, esta sexta-feira, que, se tudo correr como o previsto, a posse do novo Parlamento será realizada no dia 29 de março e a do Governo no dia 30.

Marcelo Rebelo de Sousa avançou com a data para as tomadas de posse, em declarações aos jornalistas em Maputo, onde se encontra numa visita oficial.

Recorde-se que esta sexta-feira de manhã, o primeiro-ministro já tinha revelado que contava entregar a lista dos nomes do novo Governo no dia 23 à noite, após o apuramento final dos votos do círculo da Europa.